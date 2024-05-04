В Ростовской области суд рассмотрит дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 43-летнего мужчины, который до смерти избил свою 89-летнюю бабушку, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в феврале нынешнего года в Ростове в квартире дома на улице 8-я Линия. Фигурант нанес 89-летней бабушке множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. В результате полученных телесных повреждений женщина спустя время скончалась в больнице.

Как выяснилось в результате экспертного исследования, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. И по мнению специалистов представляет опасность для себя и окружающих, а потому нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей, психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Фото rostov.sledcom.ru