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Жителя Дона отправят в спецклинику за жестокое убийство родной бабушки

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В Ростовской области суд рассмотрит дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 43-летнего мужчины, который до смерти избил свою 89-летнюю бабушку, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено в феврале нынешнего года в Ростове в квартире дома на улице 8-я Линия. Фигурант нанес 89-летней бабушке множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. В результате полученных телесных повреждений женщина спустя время скончалась в больнице.

Как выяснилось в результате экспертного исследования, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. И по мнению специалистов представляет опасность для себя и окружающих, а потому нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей, психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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