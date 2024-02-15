Жителя Дона будут судить за жестокое убийство

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, хищении огнестрельного оружия и других преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года в Цимлянском районе. Фигурант во время совместного застолья поссорился со своим 51-летним знакомым и задушил его. Затем погрузил тело в багажник принадлежащего убитому автомобиля УАЗ «Патриот», вывез и столкнул в реку. Из автомобиля обвиняемый похитил охотничье ружье и патроны.

Позже обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото rostov.sledcom.ru