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Жителя Дона будут судить за жестокое убийство

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В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, хищении огнестрельного оружия и других преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено в ноябре прошлого года в Цимлянском районе. Фигурант во время совместного застолья поссорился со своим 51-летним знакомым и задушил его. Затем погрузил тело в багажник принадлежащего убитому автомобиля УАЗ «Патриот», вывез и столкнул в реку. Из автомобиля обвиняемый похитил охотничье ружье и патроны.

Позже обвиняемый был задержан и помещен под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото rostov.sledcom.ru

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Таганрогская правда
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