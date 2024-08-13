Жительнице Таганрога пересчитали пенсию по решению суда

В Таганроге женщине пересчитали размер пенсии только после вынесения судом соответствующего решения, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Таганроженка обратилась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области для перерасчета пенсии по старости, однако ей отказали. Тогда она написала заявление в городскую прокуратуру, сотрудники которой провели проверку.

Выяснилось, что в трудовой стаж женщины обоснованно включен период ухода за ребенком. Однако, сотрудники учреждения не учли его при определении размера выплат.

Прокуратура защитила права пенсионерки в суде, который удовлетворил исковые требования. Сейчас размер пенсии женщине определен в соответствии с законом, произведен перерасчет.

Фото Владимира Прозоровского