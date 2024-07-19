Главная » Город

Жительница Таганрога пожаловалась на свалку, появившуюся под окнами ее дома

На чтение 2 мин Просмотров 21 Опубликовано

Таганроженка, проживающая в частном доме по адресу: ул. Р. Люксембург, 36, рассказала местному СМИ свою печальную историю. Прямо под ее окнами установили мусорные контейнеры. Нерадивые местные жители, воспользовавшись этим, стали захламлять контейнерную площадку.

Город

Женщине приходится периодически самой убирать мусор, чтобы избавиться от хлама (а несут все — вплоть до старой мебели). Нет у нее возможности открыть окна из-за неприятного запаха, нормально проветрить помещение, что необходимо для здоровья маленького ребенка. В публикации отмечается, что жалобы в различные инстанции результата не дали.

Ситуацию «Таганрогской правде» разъяснили в администрации города.

«Месторасположение площадки сбора ТКО по ул. Р. Люксембург, 36 учитывается в соответствующем реестре и было определено с учетом плотной застройки микрорайона и подземных инженерных коммуникаций. В случае его переноса либо ликвидации, ближайшие места сбора коммунальных отходов будут расположены на расстоянии более 100 метров от указанного адресного ориентира, что является нарушением законодательства», — говорится в официальном комментарии.

Отмечается, что для ликвидации несанкционированных свалочных очагов на территории Таганрога заключен муниципальный контракт. Свалочный очаг по ул. Р. Люксембург, 36 будет ликвидирован в рамках контракта до 30 июля 2024 года.

«Региональному оператору ООО «Экотранс», в чьи полномочия входит транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Таганрога, доведена информация о необходимости соблюдения графика вывоза мусора и недопущения образования свалочных очагов», — уточнили в администрации Таганрога.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога вывоз мусора стихийные свалки
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru