Жительница Таганрога отметила свой 100-летний юбилей

3 мая свой сотый День рождения отметила жительница Таганрога Раиса Семёновна Кузнецова.

В праздничный день в гости к Раисе Семеновне пришли родные и близкие. А также представители городской администрации и председатель комитета территориального общественного самоуправления.

Гости поздравили таганроженку с днем рождения, пожелали ей крепкого здоровья, радости в каждом новом дне и ощущения тепла и счастья от заботы близких людей. А также отметили, что Раиса Семеновна является для всех образцом житейской мудрости, опыта, неуемного оптимизма и жизнелюбия.

«Таганрогская правда» присоединяется к поздравлениям и желает Раисе Семеновне здоровья и благополучия.

Фото tagancity.ru