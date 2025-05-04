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Жительница Таганрога отметила свой 100-летний юбилей

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3 мая свой сотый День рождения отметила жительница Таганрога Раиса Семёновна Кузнецова.

Город

В праздничный день в гости к Раисе Семеновне пришли родные и близкие. А также представители городской администрации и председатель комитета территориального общественного самоуправления.

Гости поздравили таганроженку с днем рождения, пожелали ей крепкого здоровья, радости в каждом новом дне и ощущения тепла и счастья от заботы близких людей. А также отметили, что Раиса Семеновна является для всех образцом житейской мудрости, опыта, неуемного оптимизма и жизнелюбия.

«Таганрогская правда» присоединяется к поздравлениям и желает Раисе Семеновне здоровья и благополучия.

Фото tagancity.ru

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100-летний юбилей новости Раиса Кузнецова Таганрог
Таганрогская правда
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