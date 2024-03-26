Жительница Таганрога Божена находилась в здании «Крокус Сити Холла», когда там произошел теракт. Ей удалось спастись чудом. О том, как это случилось, девушка рассказала в интервью «Российской Газете».

Божена приехала в столицу на концерт своей любимой группы «Пикник». К началу она немного опоздала из-за электрички. Это, по сути, и спасло таганроженку.

Встретились с подругой мы чуть позже, и замешкались чего-то в гардеробе. Было уже без пять восемь, шли из цоколя в фойе, когда услышали странный хлопок. Потом тишина, а потом топот ног, — рассказала девушка изданию «РГ».

Девушка очень благодарна гардеробщикам и администраторам, которые сразу открывали двери служебных входов и провели их с подругой в подвальное помещение. Уже там они слышали, как по рации передали, что стреляют в людей.

По словам Божены, поле того, как она побывала в такой близости от смерти, у нее мгновенно произошла переоценка ценностей. И на улицу из помещения девушки вышли уже совсем другими людьми. На память у Божены остался номерок из гардероба – она так не забрала оттуда свою куртку.

На сегодняшний день число погибших в «Крокус Сити Холле» выросло до 139 человек. Напомним, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что во время теракта получила огнестрельное ранение жительница Матвеево-Курганского района, которая сейчас в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей. Кроме того, до сих пор ничего не известно о судьбе еще трех дончан: жительнице Волгодонска и двух уроженцах Таганрога — многодетной мамы и ее несовершеннолетнего сына.

Фото МЧС России