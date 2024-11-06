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Жительница Ростовской области, воспитавшая 47 детей, получила удостоверение многодетной семьи

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Удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи, 6 ноября получила жительница Аксайского района Ростовской области Татьяна Сорокина.

Новости Ростовской области

Татьяна Сорокина известна на всю Россию. Только по официальным данным она воспитала 47 детей, из которых двое — родные, а остальные были усыновлены или взяты под опеку. Всего в разные годы приют в семье Сорокиных нашли 85 детей, оставшихся без попечения родителей.

«Сейчас Татьяна Васильевна воспитывает девять детей, в возрасте от 10 до 20 лет», — уточнили в администрации Аксайского района.

Порядок выдачи таких документов утвержден постановлением Правительства Ростовской области. Получить удостоверения единого образца может каждая многодетная семья региона. Для этого необходимо подать заявление в орган соцзащиты по месту жительства или обратиться в МФЦ. Предусмотрено и электронное удостоверение, его можно оформить через личный кабинет на портале Госуслуг. Удостоверение выдается одному из родителей или опекунов.

Ранее Василий Голубев сообщал, что первые удостоверения выданы нескольким донским семьям в начале ноября. Так, документ получила семья Безкоровайных из Неклиновского района, воспитывающая 14 детей. А также семьи Осяк из Ростова-на-Дону и Девятовых из Новочеркасска. Их родительский труд высоко отмечен государством и обществом.

Фото администрации Аксайского района

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Таганрогская правда
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