Жительница Ростова решила прокатиться на машине в багажнике

А бдительный гражданин, увидев, как человека помещают в багажный отсек автомобиля, решил, что это похищение и обратился в полицию.

О курьезном происшествии, случившемся 4 июля в донской столице, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Ростову-на-Дону поступила информация о похищении ребенка в Советском районе города. Обратившийся рассказал, что выполнял монтажные работы в одном из многоэтажных домов. Он увидел, как двое неизвестных якобы поместили мальчика в багажный отсек автомобиля марки Volkswagen Polo, а после скрылись.

В ходе проверки, факт похищения не подтвердился. Сотрудники полиции установили, что компания друзей — двое молодых людей 19 и 24 лет, а также 20-летняя девушка — каталась по городу на автомобиле. Девушка захотела проехаться в багажном отсеке транспортного средства. Момент, когда ее туда помещали друзья, и увидел рабочий.

«Сотрудники полиции опросили ростовчан и провели с ними профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем», — говорится в комментарии донского главка.

Фото из архива «Таганрогской правды»