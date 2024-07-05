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Жительница Ростова решила прокатиться на машине в багажнике

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А бдительный гражданин, увидев, как человека помещают в багажный отсек автомобиля, решил, что это похищение и обратился в полицию.

Новости Ростовской области

О курьезном происшествии, случившемся 4 июля в донской столице, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Ростову-на-Дону поступила информация о похищении ребенка в Советском районе города. Обратившийся рассказал, что выполнял монтажные работы в одном из многоэтажных домов. Он увидел, как двое неизвестных якобы поместили мальчика в багажный отсек автомобиля марки Volkswagen Polo, а после скрылись.

В ходе проверки, факт похищения не подтвердился. Сотрудники полиции установили, что компания друзей — двое молодых людей 19 и 24 лет, а также 20-летняя девушка — каталась по городу на автомобиле. Девушка захотела проехаться в багажном отсеке транспортного средства. Момент, когда ее туда помещали друзья, и увидел рабочий.

«Сотрудники полиции опросили ростовчан и провели с ними профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем», — говорится в комментарии донского главка.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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