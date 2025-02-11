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Жительница Ростова, лицо которой обезобразили частные косметологи, обратилась в следком

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Проводится процессуальная проверка.

Новости Ростовской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением жительницы Ростова, которая пожаловалась на оказании ей некачественных косметологических услуг.

В апреле 2023 года ростовчанка обратилась в частную клинику, где ей были проведены две пластические операции. В результате лицо женщины «оказалось обезображено рубцами», сообщила пресс-служба регионального следкома.

Ранее глава СК РФ уже поручал представить доклад по указанной ситуации, произошедшей с жительницей донской столицы.

Фото: Изображение от freepik (для иллюстрации)

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Таганрогская правда
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