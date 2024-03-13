Жительница Авдеевки рассказала о жизни после освобождения города

Дом сгорел, мужа убило, а невестку не могут найти. Жительница Авдеевки рассказала, как обстоят дела после освобождения города.

С бабой Лидой представители Народного фронта в Ростовской области встречаются уже не в первый раз. Ранее у неё принимали заявку на медикаменты и продукты питания, привозили всё необходимое, а теперь вернулись, чтобы дать возможность поговорить с родственниками.

Брат и племянник увидели женщину в роликах Народного фронта и попросили организовать разговор. Связи в Авдеевке нет, поэтому родные голоса баба Лида не слышала уже давно.

Как прошла первая беседа после долгой неизвестности ‒ смотрите в ролике.