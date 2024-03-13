Главная » Новости Ростовской области

Жительница Авдеевки рассказала о жизни после освобождения города

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Дом сгорел, мужа убило, а невестку не могут найти. Жительница Авдеевки рассказала, как обстоят дела после освобождения города.

Новости Ростовской области

С бабой Лидой представители Народного фронта в Ростовской области встречаются уже не в первый раз. Ранее у неё принимали заявку на медикаменты и продукты питания, привозили всё необходимое, а теперь вернулись, чтобы дать возможность поговорить с родственниками.

Брат и племянник увидели женщину в роликах Народного фронта и попросили организовать разговор. Связи в Авдеевке нет, поэтому родные голоса баба Лида не слышала уже давно.

Как прошла первая беседа после долгой неизвестности ‒ смотрите в ролике.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости Ростовская область СВО
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика