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Жительниц Таганрога поздравили с Днем матери

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Дорогие женщины! Милые мамы и бабушки! Примите искренние поздравления с Днём матери!

Город

Этот праздник – не просто дань глубокой благодарности и любви к вам, но и признание вашей огромной роли в жизни общества, в укреплении семьи и воспитании достойных граждан нашей страны. Ваше трудолюбие, ваши знания и умения, ваши доброта и мудрость всегда будут для нас примерами и ориентирами.

Материнская любовь делает нас сильнее, помогает справляться с трудностями и верить в себя. Как бы ни сложилась наша судьба, что бы ни выпало на нашу долю, в любом возрасте мамин образ остаётся с нами и согревает нас.

Сегодня особые слова благодарности мы адресуем многодетным матерям, многие из которых воспитывают не только родных, но и приёмных детей. Наш низкий поклон мамам, чьи дети сегодня участвуют в специальной военной операции. Ваши сыновья по зову Родины и по велению сердца встали на её защиту. Пусть ваши терпение и любовь хранят их в час суровых испытаний!

Все мы сейчас живём надеждой на мир и верой в лучшее, поэтому пусть развеются все страхи и исполнятся заветные мечты каждой матери. Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и уют, согласие и радость! Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья!

С. А. Камбулова

Глава города Таганрога                                                                                                              

Р. В. Корякин

Председатель городской Думы

Изображение от stockking на Freepik

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Таганрогская правда
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