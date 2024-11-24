Жительниц Таганрога поздравили с Днем матери

Дорогие женщины! Милые мамы и бабушки! Примите искренние поздравления с Днём матери!
Этот праздник – не просто дань глубокой благодарности и любви к вам, но и признание вашей огромной роли в жизни общества, в укреплении семьи и воспитании достойных граждан нашей страны. Ваше трудолюбие, ваши знания и умения, ваши доброта и мудрость всегда будут для нас примерами и ориентирами.
Материнская любовь делает нас сильнее, помогает справляться с трудностями и верить в себя. Как бы ни сложилась наша судьба, что бы ни выпало на нашу долю, в любом возрасте мамин образ остаётся с нами и согревает нас.
Сегодня особые слова благодарности мы адресуем многодетным матерям, многие из которых воспитывают не только родных, но и приёмных детей. Наш низкий поклон мамам, чьи дети сегодня участвуют в специальной военной операции. Ваши сыновья по зову Родины и по велению сердца встали на её защиту. Пусть ваши терпение и любовь хранят их в час суровых испытаний!
Все мы сейчас живём надеждой на мир и верой в лучшее, поэтому пусть развеются все страхи и исполнятся заветные мечты каждой матери. Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и уют, согласие и радость! Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья!
С. А. Камбулова
Глава города Таганрога
Р. В. Корякин
Председатель городской Думы
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