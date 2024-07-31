Жители таганрогского хутора Шубино задолжали за газ более 36 млн рублей

В Таганроге работники «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» совместно с полицейскими провели рейд в хуторе Шубино, где некоторые абоненты ранее были отключены за неуплату. Оказалось, что владельцы 46 домов опять незаконно подключились к газопроводу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, общий долг нарушителей составляет около 1,2 млн руб. Абонентов повторно отключили и добавили к их долгам стоимость незаконно полученного газа.

«Материалы по выявленным нарушениям будут направлены в УВД г. Таганрога для привлечения виновных к административной и уголовной ответственности», — сообщили в «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Всего в хуторе Шубино зарегистрировано 120 абонентов. Их общая задолженность которых составляет более 36,65 млн рублей.

Фото «Таганрогской правды»