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Жители Таганрога возложили цветы к памятникам и воинским захоронениям

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22 июня торжественная городская церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы», посвящённая Дню памяти и скорби, состоялась в Таганроге.

Город

К собравшимся у стелы таганрожцам обратились глава городской администрации Андрей Фатеев и председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко. В своих выступлениях они отметили, что 22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны, принесшей на нашу землю неисчислимые страдания, лишения и горе – навеки останется в народной памяти как одна из самых трагических вех нашей истории.

Ежегодно в этот день мы вспоминаем всех, кто погиб в борьбе с нацизмом. Отдаём дань уважения фронтовикам, подпольщикам, партизанам, труженикам тыла, которые в тяжёлые военные годы сделали всё для Победы.

Именно советский народ внёс решающий вклад в разгром нацизма, освободив от него Европу. Наших дедов и прадедов сплотили воедино любовь к Родине, сила духа и небывалое мужество. Среди них было немало таганрожцев – настоящих патриотов, чьи доблесть и отвага навсегда вписаны в героическую летопись страны.

Участники церемонии почтили минутой молчания память всех, кто своим ратным и мирным трудом, кровью и муками, жизнью и смертью приближал победный май 1945 года. Их бессмертный подвиг – пример для всех, кто сегодня защищает Отечество, кто сражается за нашу страну с неонацизмом и реваншизмом коллективного Запада.

В завершение памятной церемонии к подножию стелы «Город воинской славы» легли цветы.

Также сегодня прошли локальные церемонии возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям Таганрога. А старт памятным мероприятиям был дан ранним утром на Самбекских высотах у мемориала Славы «Героям Прорыва Миус-фронта и освобождения г. Таганрога». Там прошла акция «Свеча памяти».

Источник и фото dumataganroga.ru

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Таганрог
Таганрогская правда
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