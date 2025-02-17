Жители Таганрога стали массово выходить на лёд

С наступлением морозов у таганрожцев появилось новое «развлечение» — горожане начали массово прогуливаться по неокрепшему льду Таганрогского залива.

Люди выходят семьями, с детьми и собаками, катаются на санках. Фотографии гуляющих по льду заполонили местные паблики. Для некоторых такие прогулки уже закончились печально. Так, сотрудница «Таганрогской правды» с подругой заметили двух подростков, один из которых провалился под лёд, а второй конкретно промочил ноги. Ребятам помогли выбраться, отправили к детской больнице.

Наш читатель рассказал, что, в воскресенье компания мужчин «навеселе» гуляла между Центральным и Приморским пляжами. Один из друзей оказался по пояс в воде.

«Мужчину быстро вытащили приятели, переодели в сухую куртку. Мы подошли, предложили помощь, но компания заявила, что «градус их организмов справится с ледяной водой», — поделился очевидец.

Больше всего любителей экстремальных прогулок в минувшие выходные замечали на Центральном пляже, который сейчас напоминает период апокалипсиса. Люди карабкаются по ледяным глыбам, падают, встают и идут дальше. Сомнительный героизм…

Учитывая ситуацию, спасатели пытаются образумить экстремалов. Так, 17 февраля сотрудники отдела ГО и поисково-спасательного подразделения МКУ «Управление защиты от ЧС» провели профилактический рейд на территории Центрального и Приморского пляжа. Людям объясняли правила поведения на воде в зимний период, основы безопасности и возможные последствия.

Небольшой мороз продержится в Таганроге до конца недели. Обратите внимание, что выходить на лёд можно только, когда его толщина достигает не менее 10 см. Будьте осторожны.

Фото Марины Даренской, Егора Паршина, МКУ «Управление защиты от ЧС»