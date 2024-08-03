Жители Таганрога создали свой Клуб любителей российских вин

В Таганроге существует Клуб любителей российских вин. Из названия понятно: его цель – поддержка отечественных производителей, которые за несколько лет совершили настоящий прорыв в искусстве виноделия и активно развиваются, несмотря на множество разного рода сложностей.

Предпочтения россиян также изменились в последние годы, что, конечно, отражается на характере производства. Между тем, виноделие — процесс непростой, лоза набирает силу долго, нельзя быстро убрать один виноградник и высадить другой. А климатические процессы, к примеру, трех последних лет, не слишком располагают к энтузиазму в этой отрасли. Тем не менее, наши виноделы ухитряются представить всё более достойные продукты.

Исследования Роскачества показали: в России за шесть месяцев текущего года выпущено более 30 млн литров игристого вина с низким содержанием сахара (брют, экстра-брют и полусухие игристые вина) — более 40% от общего объема производства игристых вин. Получается, алкогольные напитки с низким содержанием сахара впервые за последние десятилетия обогнали в нашей стране полусладкие (28,5 млн литров). Сладкие игристые вина составили 4 млн литров. Общий объем оказался на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Конечно, эти цифры отражают прежде всего спрос потребителя. Россияне понемногу уходят от сладких вин и стали обращать внимание на стилистику напитков, их качество, оттенки вкуса и запаха.

Клуб любителей российских вин в своем нынешнем формате существует с сентября 2023 года и скоро отметит свою первую годовщину. Но на самом деле он появился несколькими годами ранее, его создатель – ресторатор Анастасия Морозова (владелец «Дон Марио» и «Мадам Ку-Ку» в Петровском квартале). По разным причинам ее начинание на некоторое время «стало на паузу». И, наконец, в прошлом году она и еще трое энтузиастов – Вадим, Антон и Виктория — вдохнули в эту идею новую жизнь, перезапустив работу клуба. За это время здесь провели 14 дегустаций отечественного высококлассного продукта, гостями которых стали такие профессиональные сомелье, как брэнд-амбассадоры винодельни «Гай-Кодзор» Александр Павлов и компании SimpleWine Станислав Сикилинда.

Постоянно, чтобы обсудить вкус, цвет и запах, повысить свои знания в вопросах виноделия и качества продукта, в клубе собирается около 15 человек. На дегустациях гостей, как правило, чуть больше 20.

«Дегустируем с юмором, влюбляем в российское вино, отдыхаем с бокалом игристого!» — эту фразу они используют как девиз. Частые гости таких встреч стремятся провести здесь свои дни рождения, отметить важные события, даже назначают романтические свидания. И это создатели клуба считают своим маленьким достижением.

«Клуб любителей российских вин в первую очередь дает позитивный настрой, способствует дружбе, новым знакомствам. А еще это, конечно, отдых от повседневных дел, перемену обстановки. Вадим, наш сомелье, ведет дегустации так, чтобы всем было весело, легко и уютно. Погружает нас в нюансы мира виноделия с юмором, эмоционально и динамично. Это как раз наша «изюминка», отличительная черта», — рассказывает Виктория, одна из основателей движения.

Используя личные истории, впечатления, шутки, задавая неожиданные и даже каверзные вопросы участникам, Вадим увлеченно рассказывает о достоинствах напитка и экспериментах российских виноделов.

В конце июля во время дегустации Станислав Сикилинда поведал о непростых тенденциях рынка российского вина в деталях: как мартовские заморозки и неимоверная жара отразились на урожае этого года. Он презентовал восемь летних новинок от ведущих российских виноделен – «Мезыбь», «Усадьбы Маркотх», «Шумринки» и «Локо Чимбали». В этом году в России вынуждены собирать урожай на виноградниках рано, как никогда, стараясь «поймать» нужную кислотность и низкое содержание сахара, рискуя при этом богатством оттенков вкуса…

Сомелье рассказал о том, что виноград «набирает зрелость, как человек», об утреннем сборе в шесть утра, когда плод оптимален по содержанию кислоты. Грозди помещают в рефрижераторы с сухим льдом и отправляют на быструю переработку, чтобы не дать кислороду испортить качество урожая…

В марте на лозу обрушились заморозки, и виноделы жгли костры в междурядьях, чтобы спасти виноград, а в апреле у нас, как вы помните, наступило резкое потепление. В Ростовской области, к примеру, часть винограда укрывают на зиму. По словам сомелье, на винодельне «Хутор Ведерников» в первые дни апреля не спали несколько ночей, чтобы почки не распустились, когда лоза еще прикопана землей, проводили срочные работы. Примерно 20% винограда унесли заморозки, а потом пришла другая беда – так называемый «гидростресс», когда солнца много, а осадков катастрофически мало. Лист винограда в таких условиях может закрыться, «схлопнуться» вдоль своей оси… Вот и высаживают виноград с высокой выносливостью, комбинируя в составе вин с сортами, которые «на слуху», популярны, и сорта дополняют и оттеняют друг друга.

Несмотря на «страшные истории» от виноделов об удорожании производства и, как следствие, неминуемо высокий ценник, российский продукт вызывает всё больше уважения, обретает своих ценителей, культуру, традиции и успешно замещает на нашем рынке вино из недружественных стран.

А мы обязательно еще раз напомним нашим читателям: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Марина ДАРЕНСКАЯ

Фото автора и Сергея Яновского (предоставлены Клубом любителей российских вин)