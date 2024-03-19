В Таганроге 21 и 22 марта все желающие смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование органов грудной клетки и получить заключение специалиста, сообщает официальный портал городской администрации.

Акция будет проводиться в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом, который отмечается ежегодно 24 марта.

21 марта с 9 до 13 часов таганрожцы смогут пройти флюорографию на базе поликлинического отделения № 1 Городской поликлиники № 2 (ул. П. Тольятти, 14).

22 марта с 9 до 13 часов в Таганрогском филиале Областного клинического центра фтизиопульмонологии (ул. Дзержинского, 156/1).

При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Также в рамках проводимой акции в образовательных и медицинских организациях Таганрога пройдут лекции, беседы, конференции и круглые столы для врачей и медсестёр.

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