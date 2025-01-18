18 января, в крещенский сочельник, многие жители Таганрога отправились к храмам святить крещенскую воду. Некоторые заходили в церкви, отогревались телом и душой, прикладывались к иконе Крещения Господня, любуясь рождественским вертепом и празднично украшенной рождественской елкой.

Два раза в год, 18 и 19 января, в Крещенский сочельник и на Крещение Господне в каждом божьем храме совершается освящение воды особым великим чином. Крещенская вода для христиан – снадобье от различных болезней, как душевных, так и телесных. Это лекарство, которое посредством Церкви людям посылает сам Создатель и Целитель. Большинство православных освятить крещенскую воду приходят в сам праздник Богоявления, 19 января. Но и в Крещенский сочельник немало людей, приходящих в храмы. Некоторые из этих прихожан воду, освящаемую 18 января, называют иорданской, а на следующий день приходят снова — уже за крещенской.

В крещенский сочельник в Никольском храме после Божественной литургии и водосвятного молебна иеромонах Герман (Погорелов) остался в храме крестить малыша, а иеродиакон Ефрем (Устименко) направился на улицу освящать принесенную крещенскую воду. Отец Герман, совершив таинство Крещения, подменил отца Ефрема.

Солнце, выглянувшее с утра из-за туч, затем снова скрылось, день стал хмурым, подобными были и лица людей, в том числе – тех, что пришли святить воду. Но, окропленные святой водой, они преображались, на них появлялись улыбки. Холодный день, влажный ветер, дующий с моря. А тут – еще и холодная вода, пусть и освященная. Но эта вода согревала лица, тела и души.

Крещение Господне в этом году пришлось на воскресный день. В Никольском храме, как и всегда по воскресеньям, завтра будет совершено две Божественные литургии: ранняя традиционно начнется в 6.40, вторая, как обычно, — в 8.40, а после нее состоится водосвятный молебен. Воду прихожан батюшки завтра будут освящать, пока не стемнеет – как у Никольской, так и у остальных таганрогских церквей. Кроме того, завтра будет освящен и весь Таганрогский залив.

Антон Сахновский.

Фото автора и Анатолия Ивашова