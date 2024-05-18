Жители Таганрога отправляют по миру Ваньку Жукова

Сегодня, 18 мая, в рамках 17-го Чеховского книжного фестиваля холл нового корпуса городской библиотеки (ул. Греческая, 105) превратился в подобие переполненного почтового отделения. Тут можно получить, подписать и отослать по почте тематическую открытку.

Здесь же проводится штемпелевание открыток штемпелем Чеховского книжного фестиваля. И все это совершенно бесплатно. Почта не электронная, и открытка тоже не виртуальная, а самая настоящая. И подписывать её приходится, держа в руке шариковую ручку с чернилами, будто мы – из ХХ века.

«Почта России» и Чеховский книжный фестиваль дружат и сотрудничают уже пятый год. Открытки каждый раз выпускаются новые, но всегда, разумеется, – с героями из произведений Антона Павловича Чехова. На этот раз, в Год семьи, на открытке изображен Ванька Жуков, герой рассказа «Ванька», пишущий гусиным пером «На деревню дедушке».

Акция «Чехов открытКАждому» продлится до 16-00. Но желающим к ней приобщиться стоит поторопиться, потому как открыток на всех может не хватить: их всего-то 4000 экземпляров.

Напомним, фестиваль продлится 18 и 19 мая. С программой фестивальных дней можно познакомиться здесь.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора.

Фото на главной: среди пожелавших подписать и отправить открытку оказалась и председатель городской Думы — глава города Таганрога Инна Титаренко.