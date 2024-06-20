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Жители Таганрога могут выбрать «Культурную столицу года 2026»

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Среди городов Российской Федерации при участии Президентского фонда культурных инициатив проводится конкурс на звание «Культурная столица года». В этом году 26 городов поборются за звание.

#В стране

В числе претендентов – Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волга, Зарайск, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Омск, Псков, Рязань, Ростов-на-Дону, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита, Южно-Сахалинск.

В выборе культурной столицы участвуют эксперты и жители страны. Народное голосование впервые проходит на портале Госуслуг и продлится до 1 декабря.

Как проголосовать:

1. Перейдите на страницу голосования на платформе обратной связи.

2. Авторизуйтесь, используя учетные данные «Госуслуг».

3. Сделайте выбор и проголосуйте.

Отметим, что конкурс проводится второй год подряд. Культурной столицей 2024 года выбран Нижний Новгород, а 2025 года – Грозный.

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голосование культура Россия
Таганрогская правда
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