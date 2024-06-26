Жители Таганрога могут стать народными дружинниками

Федеральным и областным законодательством определены правовые условия для добровольного участия граждан РФ в охране общественного порядка.
Участие граждан осуществляется в составе народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности по приглашению органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов.
Также, участие в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий осуществляется по приглашению их организаторов. Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, вправе принимать участие в составе дружин в поиске лиц, пропавших без вести.
Целью охраны правопорядка является обеспечение безопасности граждан при проведении вышеуказанных мероприятий.
На территории Таганрога в настоящий момент осуществляют свою деятельность следующие народные дружины:
- Городская общественная организация охраны общественного порядка «Народная дружина города Таганрога», командир Юношев Андрей Иванович, тел. 89281710445;
- народная казачья дружина г. Таганрога, заместитель командира Свердлов Андрей Александрович, тел. 89001304032.
Указанные народные дружины в установленном законом порядке внесены в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности.
Подробную информацию о возможности участия в деятельности народных дружин можно получить с 09.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья:
- в отделе по работе с правоохранительными и административными органами администрации города Таганрога по адресу: ул. Петровская, 73, к. 516, 513, тел. 8 (8634) 310-524, 316-010;
- в отделении охраны общественного порядка УМВД России по г. Таганрогу по адресу: ул. Александровская, 45, тел. 632-281, 632-492.
Фото ГУВД РО