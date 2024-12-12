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Жители Таганрога могут проголосовать за участников конкурса «Ёлки России»

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Во Всероссийском конкурсе «Ёлки России» примут участие общественные пространства, благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

#В стране

Основными украшениями хвойных деревьев станут изделия мастеров и ремесленников, предприятий народных художественных и местных промыслов. Все они будут отражать локальную аутентичность регионов.

Конкурс пройдет с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. Его главная цель — вовлечение большего количества людей в вопросы благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды. А также сохранения культурных ценностей, воспитания патриотизма и чувства гордости за свою Родину.

Открытое онлайн голосование по выбору победителей пройдет с 9 по 11 января в официальной группе федерального проекта «ГородаМеняютсяДляНас». Подписывайтесь, голосуйте, следите за результатами.

Организаторами конкурса выступают Минстрой России совместно с АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», ВАРМСУ, Ресурсным центром «Fashion Hub» и Ассоциацией парков России при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

Фото Сергея Плишенко

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Всероссийский конкурс голосование ёлки Новый год
Таганрогская правда
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