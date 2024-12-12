Жители Таганрога могут проголосовать за участников конкурса «Ёлки России»

Во Всероссийском конкурсе «Ёлки России» примут участие общественные пространства, благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Основными украшениями хвойных деревьев станут изделия мастеров и ремесленников, предприятий народных художественных и местных промыслов. Все они будут отражать локальную аутентичность регионов.

Конкурс пройдет с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. Его главная цель — вовлечение большего количества людей в вопросы благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды. А также сохранения культурных ценностей, воспитания патриотизма и чувства гордости за свою Родину.

Открытое онлайн голосование по выбору победителей пройдет с 9 по 11 января в официальной группе федерального проекта «ГородаМеняютсяДляНас». Подписывайтесь, голосуйте, следите за результатами.

Организаторами конкурса выступают Минстрой России совместно с АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», ВАРМСУ, Ресурсным центром «Fashion Hub» и Ассоциацией парков России при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

Фото Сергея Плишенко