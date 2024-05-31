Жители Таганрога могут присоединиться к марафону для желающих бросить курить

Новый марафон стартует завтра, 1 июня, и будет проходить в социальной сети ВКонтакте и в Телеграме — на официальных сообществах министерства здравоохранения России. Там собраны полезные советы, техники и вдохновляющие истории, которые помогут отказаться от курения.

Также в официальной группе наркодиспансера во ВКонтакте врачи психиатры-наркологи, медицинские психологи и специалисты по социальной работе дадут рекомендации. Они расскажут, как пережить трудный период отказа от никотина, каких принципов питания нужно придерживаться, чтобы не набрать лишний вес, как справляться со стрессом без сигарет и что делать, чтобы тяга к табаку не вернулась, сообщает портал донского правительства.

Получить консультацию по отказу от курения можно в рабочее время по телефону: 8 (863) 240-60-70.

С начала года около двух тысяч человек обратилось в наркологическую службу области по вопросам табачной зависимости и потребления табака. В регионе ежегодно растет количество граждан, желающих расстаться с никотиновой зависимостью и вести здоровый образ жизни, — отмечает главный врач областного наркологического диспансера Елена Малышко.

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