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Жители Таганрога могут принять участие в инклюзивном фестивале «Керамофест»

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В 2024 году комитет по молодежной политике Ростовской области совместно с государственным автономным учреждением Ростовской области «Донской волонтерский центр» и обособленным подразделением благотворительного фонда «Я есть!» в Ростове-на-Дону реализуют проект «Дом друзей».

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Проект направлен на комплексную интеграцию детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в социум, вовлечение добровольцев (волонтеров) с помощью эффективных практик и форм обучения во взаимодействие с детьми-инвалидами, а также развитие инклюзивного добровольчества (волонтерства).

В рамках проекта 12 июля с 14.00 до 20.00 состоится инклюзивный ремесленный фестиваль «Керамофест».

Программа фестиваля включит в себя проведение мастер-классов, ярмарки керамики, выступления творческих коллективов и кавер-группы в зоне сцены.

Целевой аудиторией фестиваля являются граждане РФ, проживающие на территории Ростовской области, в возрасте от 7 лет. Место проведения: Ростов-на-Дону, ул. Седова, 5.

Подать заявку на участие.

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Таганрогская правда
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