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Жители Таганрога могут посадить именное дерево в честь рождения ребенка

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Акция проводится в рамках объявленного губернатором Ростовской области Года добрых дел.

Город

Для высадки именного дерева таганрожцам предлагают городские парки: культуры и отдыха им. М. Горького, «Приморский», им. 300-летия Таганрога, информирует администрация города.

В сообщении отмечается, что при выборе саженцев следует учитывать качество посадочного материала и параметры, установленные государственным стандартом.

«Важно помнить, что оптимальное время посадки деревьев — весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма», — рекомендуют специалисты.

Таганрожцам, желающим посадить именное дерево, необходимо обратиться для согласования даты и места высадки в МАУ «ЦКДД» по телефону: 8 (8634) 38-35-68.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда
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