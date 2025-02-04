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Жители Таганрога могут получить налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги

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Вернуть можно 13% от оплаты спортзала или тренировок.

#Здоровье

Жители Таганрога, как и все россияне, могут получить социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Данная мера поддержки действует с 2022 года.

По данным минспорта Ростовской области, за 2022 и 2023 годы социальный налоговый вычет по суммам, потраченным на физкультурно-оздоровительные услуги, оформили более 2,2 тыс. и более 2,9 тыс. жителей Дона соответственно.

В правительстве региона напомнили, что можно вернуть 13% от расходов за налоговый период. Причем вычет можно получить не только за себя, но и за несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет, а также за детей до 24 лет, которые учатся очно в аккредитованных колледжах и вузах.

С 1 января прошлого года лимит вычета составляет 150 тыс. рублей. Соответственно, подавшие заявку на вычет смогут получить за оплату спортзала и тренировок максимум 19,5 тысячи рублей (13% от 150 тысяч рублей).

Заявить вычет налогоплательщик может только по официальным доходам, а оформить его можно двумя способами: подать заявление работодателю до окончания налогового периода или обратиться в ИФНС в году, следующим за налоговым периодом, в котором были произведены расходы.

Вычет можно получить, только пользуясь услугами спортивных организаций, находящихся в списке Минспорта РФ. В этот перечень входит 84 организации из Ростовской области.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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