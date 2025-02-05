Жители Таганрога могут подписаться на любимые издания по ценам прошлого года

Почта России запустила досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2025 года. Она продлится до 31 марта.

Жители Таганрога, как и всей России, смогут выписать печатные издания на второе полугодие 2025 года по ценам предыдущего периода.

В акции участвуют более 1 300 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России, во всех почтовых отделениях и у почтальонов.

«У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут», — рассказали в пресс-службе Почты России.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка, или перейти в карточку выбранного издания и выбрать раздел «Дерево добра» при оформлении подписки.

Напоминаем, что подписаться на «Таганрогскую правду» также можно во всех отделениях Почты России, в редакции по адресу: Таганрог, ул. Греческая, 90 и на нашем сайте.

Фото Почты России