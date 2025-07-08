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Жители Таганрога могут подключиться к программе «Жизнь без долгов»

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Программа создана для содействия гражданам в вопросе урегулирования задолженности перед МФО и ПКО по микрокредтам и займам и реализуется с помощью цифровой платформы Auxilium. Web-платформа предоставляется бесплатно.

#Финансы

Задачи Программы

Посредством web-платформы Фонд «Аксилиум (Помощь)» создает условия для бесконфликтного разрешения вопросов с задолженностью, которая возникла в результате нарушения условий договора потребительского займа стороной заемщика.

Кто может стать участником Программы

Программа ориентирована на потребителей финансовых услуг в секторе микрокредитования, которые:

  • имеют множественные кредитные отношения;
  • допустили длительную просрочку (более 90 дней);
  • находятся в трудной жизненной ситуации.

Как происходит урегулирование

Урегулирование вопроса с задолженностью происходит путем взаимодействия кредитора и должника на уровне «click», то есть без аудиального и визуального контактов. Это позволяет сторонам исключить раздражители и перейти в бесконфликтную зону с равными переговорными позициями.

В процессе поиска компромисса стороны достигают новых условий погашения задолженности через электронную форму документа — «Соглашение о прощении долга» (ст. 415 ГК РФ). Данное двухстороннее соглашения содержит сумму к возврату и сумму к прощению.

Ограничения Программы

В текущий момент Фонд не принимает заявки от граждан, которые:

  • имеют текущую совокупную задолженность более более 1 млн. рублей;
  • находятся в процедуре банкротства.

Более подробно о возможностях программы «Жизнь без долгов» смотрите здесь.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда

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