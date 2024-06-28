Жители Таганрога могут обратиться на прием к Андрею Яцкину

4 июля проведет прием граждан первый заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин, сообщает официальный портал донского правительства.

Принять в нем участие можно лично, по видео-конференц-связи или по телефону. Запись будет проводиться 28 июня и 1 июля, с 9.00 до 16.30 по телефону 8 (863) 306-50-65.

Отправить обращение сенатору можно и по электронной почте es.timoshenko@rostov.er.ru.

Фото donland.ru