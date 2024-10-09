Жители Таганрога могут обменять мелочь на купюры в рамках акции «Монетная неделя»

Акция продлится до 20 октября. Теперь обменять монеты можно не только в банках, но и в сетевых магазинах.

Жителям Таганрога необходимо собрать монеты, которые хранятся в кошельках или копилках, и принести их в банки или магазины, участвующие в акции. Мелочь без комиссии обменяют на купюры или зачислят сумму на банковский счет.

Принести можно любые российские монеты, находящиеся в обращении в настоящее время и выпущенные, начиная с 1997 года. Чтобы зачислить мелочь на счет, необходимо быть клиентом банка, в который принесете деньги. Если надо просто обменять монеты на другие наличные — клиентом этого банка быть не обязательно.

Для обмена монет в банке нужно иметь при себе паспорт, также понадобится заполнить заявление. Условия проведения акции в разных отделениях банков могут отличаться, поэтому уточняйте подробности непосредственно в офисах банков-участников акции. При обмене в магазине документы не потребуются.

Ограничений по количеству монет нет.

В сообщении Банка России, который проводит акцию, отмечается, что «Монетная неделя» поможет вернуть в оборот мелочь и сократить затраты на ее чеканку.

Во время весенней акции россияне вернули в оборот 135 млн рублей — это 31 млн монет весом более 138 тонн.

Список банков и магазинов участвующих в акции, можно найти по ссылке

Фото из архива «Таганрогской правды