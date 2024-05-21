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Жители Таганрога могут без комиссии обменять мелочь на купюры

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20 мая в России стартовала «Монетная неделя». Она продлится до 2 июня. Присоединиться к акции могут и жители Таганрога.

#Финансы

Таганрожцам необходимо собрать монеты, которые хранятся в кошельках или копилках, и принести их в банки-участники акции. Мелочь без комиссии обменяют на купюры или зачислят сумму на банковский счет. На Дону к «Монетной неделе» присоединятся 42 офиса 16 коммерческих банков.

Проведение акции поможет вернуть в оборот мелочь и сократить затраты на ее чеканку.

Если у вас скопилось много металлических монет, перед походом в банк их лучше рассортировать по номиналам, так вы потратите меньше времени на обмен, — советует управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

Принести можно любые российские монеты, находящиеся в обращении в настоящее время и выпущенные, начиная с 1997 года. Чтобы зачислить мелочь на счет, необходимо быть клиентом банка, в который принесете деньги. Если надо просто обменять монеты на другие наличные — клиентом этого банка быть не обязательно.

Для обмена нужно иметь при себе паспорт, также понадобится заполнить заявление. Условия проведения акции в разных отделениях банков могут отличаться, поэтому уточняйте подробности непосредственно в офисах банков‑участников акции. В Таганроге это отделения банка «РостФинанс», «Таганрогбанка» и Сбера.

В прошлом году во время акции «Монетная неделя» жители Ростовской области вернули в денежный оборот порядка 730 тысяч монет различного номинала на сумму почти 3,4 млн рублей. Общий вес сданной мелочи превысил 4 тонны. Лидерами по обмену стали десятирублевые монеты – их принесли более 213 тысяч штук. Жители региона также предпочли избавиться от монет номиналами 1 руб. (165 тыс. штук) и 5 руб. (почти 155 тыс. штук), — сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Ростовской области.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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