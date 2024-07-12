Жители Таганрога могут бесплатно привить домашних животных от бешенства

С 15 по 19 июля состоится акция по бесплатной вакцинации кошек и собак против бешенства. Кампания организована Таганрогской межрайонной станцией по борьбе с болезнями животных, сообщает администрация города.
Для удобства горожан в разных районах Таганрога с 17.00 до 20.00 будут открыты мобильные прививочные пункты.
«Бешенство — это острая инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему животных и людей и ведет к летальному исходу. Возбудитель передается при укусе и ослюнении больным животным. Единственная защита от болезни — вакцинация», — отмечают ветеринарные врачи.
Бригады врачей в Таганроге будут дежурить по утвержденному графику.
Понедельник, 15 июля:
- на пересечении ул. Социалистической и пер. Таманского;
- на пересечении ул. Пролетарской и 10 переулка;
- на пересечении ул. Ломоносова и ул. Комарова.
Вторник, 16 июля:
- на пересечении ул. Социалистической и пер. Аптекарского;
- у завода «Красный гидропресс» — сквер «Северный»;
- на пересечении ул. Панфилова и ул. Театральной;
- на пересечении ул. Кузнечной и 9-го переулка.
Среда, 17 июля:
- в Северном жилом массиве у остановки кинопроката — около ул. М. Жукова, 220;
- у бывшего кинотеатра «Родина» — ул. М. Жукова, 53В;
- на пересечении ул. Ломакина и пер. Донского — у бывшего завода игрушек «Искра»;
- на Площадь мира, 6 А — рядом со школой № 16, напротив ТРЦ «Мармелад»;
- на пересечении ул. Чехова и ул. М. Питериной;
- на пересечении ул. Восточной и пер. Марцевского.
Четверг, 18 июля:
- на пересечении ул. Центральной и ул. Плотниковых;
- на пересечении ул. Энергетической и ул. Транспортной;
- на пересечении ул. М. Горького и ул. Базарной.
- у входа в парк им. М. Горького с пер. Б. Садового (напротив бывшего пивзавода;
- на пересечении 20-го переулка и ул. Р. Люксембург.
Пятница, 19 июля:
- в 14-м Артиллерийском переулке, 21 А;
- у остановки автобуса маршрута №1 «Трубосварочный» — около ул. Бабушкина, 21Б;
- на пересечении ул. К. Либкнехта и пер. Комсомольского;
- по пер. Смирновскому у моря — около пер. Смирновский, 118.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (8634) 644-911 .
Отметим, что такие акции проводятся в Таганроге ежегодно.
Фото Сергея Плишенко