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Жители Таганрога могут бесплатно привить домашних животных от бешенства

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С 15 по 19 июля состоится акция по бесплатной вакцинации кошек и собак против бешенства. Кампания организована Таганрогской межрайонной станцией по борьбе с болезнями животных, сообщает администрация города.

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Для удобства горожан в разных районах Таганрога с 17.00 до 20.00 будут открыты мобильные прививочные пункты.

«Бешенство — это острая инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему животных и людей и ведет к летальному исходу. Возбудитель передается при укусе и ослюнении больным животным. Единственная защита от болезни — вакцинация», — отмечают ветеринарные врачи.

Бригады врачей в Таганроге будут дежурить по утвержденному графику.

Понедельник, 15 июля:

  • на пересечении ул. Социалистической и пер. Таманского;
  • на пересечении ул. Пролетарской и 10 переулка;
  • на пересечении ул. Ломоносова и ул. Комарова. 

Вторник, 16 июля:

  • на пересечении ул. Социалистической и пер. Аптекарского;
  • у завода «Красный гидропресс» — сквер «Северный»; 
  • на пересечении ул. Панфилова и ул. Театральной; 
  • на пересечении ул. Кузнечной и 9-го переулка. 

Среда, 17 июля:

  • в Северном жилом массиве у остановки кинопроката — около ул. М. Жукова, 220; 
  • у бывшего кинотеатра «Родина» — ул. М. Жукова, 53В; 
  • на пересечении ул. Ломакина и пер. Донского — у бывшего завода игрушек «Искра»; 
  • на Площадь мира, 6 А — рядом со школой № 16, напротив ТРЦ «Мармелад»;
  • на пересечении ул. Чехова и ул. М. Питериной;
  • на пересечении ул. Восточной и пер. Марцевского. 

Четверг, 18 июля:

  • на пересечении ул. Центральной и ул. Плотниковых; 
  • на пересечении ул. Энергетической и ул. Транспортной; 
  • на пересечении ул. М. Горького и ул. Базарной.
  • у входа в парк им. М. Горького с пер. Б. Садового (напротив бывшего пивзавода; 
  • на пересечении 20-го переулка и ул. Р. Люксембург.

Пятница, 19 июля:

  • в 14-м Артиллерийском переулке, 21 А; 
  • у остановки автобуса маршрута №1 «Трубосварочный» — около ул. Бабушкина, 21Б;
  • на пересечении ул. К. Либкнехта и пер. Комсомольского;
  • по пер. Смирновскому у моря — около пер. Смирновский, 118.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (8634) 644-911 .

Отметим, что такие акции проводятся в Таганроге ежегодно.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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