Жители Таганрога фиксируют массовый сбой в работе Рунета и сотовой связи

24 января после 10.30 пользователи начали жаловаться на сбой в работе Рунета и сотовой связи.

Таганрожцы испытывают проблемы с загрузкой файлов и отправлением сообщений в Telegram и WhatsApp, отмечают медленную работу популярных игровых сервисов и платформ Steam, Twitch, Roblox, Genshin Impact и других. У многих не открываются банковские приложения на планшетах и мобильных телефонах.

По данным портала downdetector.su, к 11.30 сбой приобрел массовый характер по России и вызвал волну жалоб в десятках регионов. В частности на проблемы с доступом жалуются клиенты МТС, «МегаФона», «Билайна», Yota, T2 и «Ростелекома».

Массовые сбои фиксирует и ресурс сбой.рф. 24 января сервис регистрирует жалобы на работу Telegram — поступило более 3 тысяч обращений, WhatsApp, Yota — свыше 2 тысяч. Лидером по жалобам стал «МегаФон» — порядка 12300 обращений.

Одной из причин сложившейся ситуации с Рунетом эксперты называют возможную блокировку Роскомнадзором очередных VPN-сервисов, из-за чего их пользователи и испытывают проблемы. Официальных комментариев от ведомства не поступало.

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