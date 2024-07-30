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Жители Таганрога будут сниматься в фильме «Паромщик»

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С 7 августа по 23 сентября нынешнего года АНО «Творческая студия «Стелла» и Киноконцерн «Мосфильм» планируют вести в пригородах Таганрога съемки художественного фильма «Паромщик».

Город

До ковида и СВО в Таганроге и его окрестностях снималось множество художественных фильмов: наш город «превращался» в Одессу, Севастополь, Новороссийск… Нынешним летом у деятелей отечественного кинематографа возродился интерес к Таганрогу.

На различные роли в будущем фильме приглашены артисты обоих таганрогских профессиональных театров – имени А.П. Чехова и Таганрогского камерного театра (ТаКТ). В качестве артистов массовых сцен в нем будут сниматься прошедшие кастинг артисты самодеятельных таганрогских театральных коллективов и рядовые таганрожцы.

Действие фильма разворачивается в одном из запорожских сел на берегу приазовского лимана незадолго до СВО и сразу после ее начала. Главный герой фильма – паромщик Константиныч, коренной местный житель.

Режиссер и продюсер фильма Фёдор Попов отметил:

«Карен Георгиевич Шахназаров, узнав о теме нашего фильма, выразил готовность подключиться к проекту. Для нас участие Киноконцерна «Мосфильм» очень важно. И это не столько вопрос софинансирования, сколько высокий статус – мы очень ценим наше партнерство. В целом на проект подбирается очень сильная команда».
 

Жанр фильма – драмеди, заявленный хронометраж – 110 минут. Премьера картины «Паромщик» запланирована на февраль 2025 года.

Ранее мы рассказали, снятый в Таганроге фильм «Тополиный пух» выйдет в прокат 1 августа.

Юрий СОМКО, фото автора

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Таганрогская правда
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