Жители Ростовской области стали участниками лыжной гонки

В Ростовской области прошел региональный этап XLII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», сообщает официальный портал донского правительства.

Соревнования проходили в станице Вешенской, в них приняли участие 250 любителей лыжного спорта.

На Дону соревнования проходили уже в восьмой раз. В этом году они посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, – отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. — «Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпрограммы «Демография», задачей которой является увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом.