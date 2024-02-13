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Жители Ростовской области стали участниками лыжной гонки

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В Ростовской области прошел региональный этап XLII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Соревнования проходили в станице Вешенской, в них приняли участие 250 любителей лыжного спорта.

На Дону соревнования проходили уже в восьмой раз. В этом году они посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, – отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. — «Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпрограммы «Демография», задачей которой является увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом.

Перед началом соревнований для участников прошла активная разминка, а создать настроение и помогли выступления творческих коллективов.

Фото donland.ru

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#новости #Ростовская область #спорт
Таганрогская правда
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