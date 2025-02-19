Жители Ростовской области стали активнее искать работу в начале года

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какая работа больше всего интересует соискателей из Ростовской области по итогам января.

Уже на январских праздниках соискатели по всей стране и также в Ростовской области проявили повышенную активность – по данным hh.ru, с 1 по 10 января 2025 года было открыто или обновлено почти 1,5 млн резюме, конкретно в Ростовской области – 31,4 тыс. Медиана зарплатных ожиданий соискателей в среднем по России в этот период составила 79,1 тыс. руб., в регионе – 69,8 тыс. руб.

По итогам всего января 2025 года активность соискателей Ростовской области выросла на 36% относительно аналогичного месяца годом ранее, и это немного выше среднероссийских показателей (+30%).

Анализ базы резюме в Ростовской области показал, что в январе чаще всего соискатели обновляли или создавали новые резюме в профобластях: «Автомобильный бизнес» — прирост к январю 2024 года сразу на 96%, на втором месте находится «Транспорт, логистика и перевозки» (+66%), на третьем – «Рабочий персонал» (+61%). Далее идёт «Домашний и обслуживающий персонал» (+45%), замыкает пятёрку «Туризм, гостиницы и рестораны» (+44%).

Любопытно, что самый значимый рост активности в поиске работы зафиксирован в направлениях, которые относятся к синеворотничковым. А в пятёрку самых неактивных профсфер в плане роста резюме год к году вошли «Розничная торговля» (-2%) и это единственная отрасль в январе с отрицательной динамикой по резюме, «Страхование» (+6%), «Сельское хозяйство (+9%), «Медицина и фармацевтика» (+10%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+11%).

«Одновременно с ростом резюме убывает число вакансий: в январе в Ростовской области их стало на 14% меньше, чем было в том же месяце в 2024 году. Их количество под конец года снизилось естественным образом, потому что в это время бизнес традиционно приостанавливает активный подбор, а в январе не всегда успевает раскачаться. Кроме того, некоторые компании перестали набирать сотрудников из-за повышения ключевой ставки и подорожания заемных средств. Однако спрос на кадры сохраняется и сложности в подборе теперь заметны даже в профицитных отраслях – найм идёт дольше и сложнее», — комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

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