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Жители Ростовской области сами могут выбрать объект для благоустройства

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До 23 марта жители Дона старше 14 лет могут внести свой вклад в формирование комфортной городской среды, предложив общественные пространства, которые, по их мнению, нуждаются в преображении.

Новости Ростовской области

Ежегодно в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Ростовской области благоустраивается более 100 общественных пространств, включая парки, скверы, набережные и другие места отдыха. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни жителей и создание современных, функциональных и эстетически привлекательных общественных пространств.

В этом году в пятый раз пройдет Всероссийское онлайн-голосование за выбор территорий для благоустройства в 2026 году. Как показывает практика, жители Дона активно участвуют в этом процессе. Ежегодно в голосовании принимают участие порядка 500 тысяч человек.

«Благодаря совместной работе жителей и власти в нашем регионе появляются по-настоящему красивые и функциональные общественные территории. В преддверии голосования каждый может сам предложить ту территорию, которая, по его мнению, должна преобразиться. Приглашаю всех жителей Ростовской области принять активное участие в этом важном процессе и внести свой вклад в развитие нашего региона», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Для того чтобы предложить территорию для благоустройства, необходимо зайти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, выбрать территорию на карте и оставить свои пожелания по ее преображению.

Источник: donland.ru

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Таганрогская правда
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