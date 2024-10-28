Жители Ростовской области могут проголосовать за «белых» работодателей

35 компаний из Ростовской области вышли в финал ежегодного рейтинга работодателей России от hh.ru.

Теперь выбор за соискателями: принять участие в подготовке «белого» списка работодателей жители Дона могут до 31 октября на сайте.

Рейтинг работодателей России составляется с 2010 года — уже 14 лет. Участие в нем бесплатное, при этом каждая компания самостоятельно подает заявку. В финал рейтинга-2024 попали работодатели, которые успешно и в срок преодолели первые два этапа: провели онлайн‑опрос сотрудников компании и заполнили HR‑анкету. Теперь предстоит самый ответственный этап — оценка со стороны соискателей.

«Жители Ростовской области могут принять участие в составлении «белого» списка работодателей до 31 октября включительно, проголосовав за компании, в которых сами хотели бы работать. Голосовать можно за работодателей как из своего региона, так и из других», — поясняет Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Выразить свою симпатию компаниям могут только авторизированные на hh.ru пользователи. Причём сотрудники, даже имея резюме на hh.ru, не могут голосовать за своего работодателя, иначе компанию-нарушителя ждёт дисквалификация.

Результаты рейтинга 2024 года будут объявлены в начале 2025 года.

Отметим, что среди работодателей Ростовской области в «белый» список по итогам 2023 года вошли ТКЗ «Красный Котельщик», агрохолдинг «Астон», группа компаний «XXI ВЕК», «Социальная аптека», Донской государственный технический университет, Международный аэропорт «Платов», «IBS Dunice», «БОНУМ» и другие — всего 35 компаний.

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