Жители Ростовской области могут поучаствовать в фотоконкурсе на лучший снимок летнего отдыха

Жители Дона могут поучаствовать в фотоконкурсе на лучший снимок летнего отдыха. Об этом сообщает Правительство Ростовской области.

Для участия нужно с 15 июля по 15 августа поделиться кадрами в социальных сетях «Одноклассники» или «ВКонтакте», добавив хештег #ЛЕТОЭТОХИТ.

Каждый вторник и четверг звездное жюри будет выбирать двух победителей недели. Каждому из них в прямом эфире утреннего шоу «Будите Айлиш» позвонят ведущие «Хит FM» и поздравят, а также наградят призами от радиостанции и партнеров проекта. Лучшие снимки будут размещены на специальном лендинге проекта.

Цель проекта – поддержать внутренний туризм и объединить жителей страны, вдохновив их на путешествия по России.

Источник ИА «Дон 24», изображение от freepik