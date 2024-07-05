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Жители Ростовской области могут поучаствовать в фотоконкурсе на лучший снимок летнего отдыха

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Жители Дона могут поучаствовать в фотоконкурсе на лучший снимок летнего отдыха. Об этом сообщает Правительство Ростовской области.

Новости Ростовской области

Для участия нужно с 15 июля по 15 августа поделиться кадрами в социальных сетях «Одноклассники» или «ВКонтакте», добавив хештег #ЛЕТОЭТОХИТ.

Каждый вторник и четверг звездное жюри будет выбирать двух победителей недели. Каждому из них в прямом эфире утреннего шоу «Будите Айлиш» позвонят ведущие «Хит FM» и поздравят, а также наградят призами от радиостанции и партнеров проекта. Лучшие снимки будут размещены на специальном лендинге проекта.

Цель проекта – поддержать внутренний туризм и объединить жителей страны, вдохновив их на путешествия по России.

Источник ИА «Дон 24», изображение от freepik

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Таганрогская правда
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