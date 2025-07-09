Жители Ростовской области могут направлять исполнительные документы в электронном виде

Теперь предъявить исполнительный документ стало проще, его можно направить электронно.

Как сообщили в пресс-службе в областном ГУФССП, физические или юридические лица могут ходатайствовать, чтобы суд передал исполнительные документы в службу судебных приставов в электронном виде. Речь о тех, кто обратился в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств, и в их пользу эти средства взысканы.

Перевод процедуры в электронный вид позволит сократить время и расходы на отправку документов, уменьшить бумажный оборот и исключить случаи подделки документов. Должник или взыскатель смогут в режиме реального времени получать информацию о принимаемых мерах.

Важно, что процедура осуществляется только через суд. Лично направить документ в электронном виде приставам не получится.

Фото ГУФССП по РО