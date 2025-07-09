Главная » Новости Ростовской области

Жители Ростовской области могут направлять исполнительные документы в электронном виде

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Теперь предъявить исполнительный документ стало проще, его можно направить электронно.

Новости Ростовской области

Как сообщили в пресс-службе в областном ГУФССП, физические или юридические лица могут ходатайствовать, чтобы суд передал исполнительные документы в службу судебных приставов в электронном виде. Речь о тех, кто обратился в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств, и в их пользу эти средства взысканы.

Перевод процедуры в электронный вид позволит сократить время и расходы на отправку документов, уменьшить бумажный оборот и исключить случаи подделки документов. Должник или взыскатель смогут в режиме реального времени получать информацию о принимаемых мерах.

Важно, что процедура осуществляется только через суд. Лично направить документ в электронном виде приставам не получится.

Фото ГУФССП по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru