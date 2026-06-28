Жители Ростовской области массово жалуются на нашествие кузнечиков, принимая их за саранчу

В Ростовской области участились жалобы жителей на нашествие насекомых, которых ошибочно принимают за саранчу. Специалисты регионального филиала Россельхозцентра объяснили, что в большинстве случаев речь идет о безобидных кузнечиках и кобылках.

В последнее время в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области поступают обращения от жителей населенных пунктов, которые сообщают о массовом появлении насекомых, похожих на саранчу. Сотрудники отдела защиты растений проводят обследования и отмечают, что в подавляющем большинстве случаев это не саранчовые вредители, а обычные представители местной фауны — кузнечики и кобылки, которые активно размножаются.

Карточка предоставлена филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области

Эти насекомые внешне напоминают саранчу, но имеют отличительные признаки. У самок есть яйцеклад в виде сабли, а самцы выглядят так же, но без него. Кузнечики являются активными хищниками, они быстро передвигаются по участкам, чем и пугают местных жителей. Люди в панике обращаются в администрации, будучи уверенными, что столкнулись с опасным вредителем.

«Филиал ежедневно проводит мониторинг численности саранчовых и фиксирует массовое размножение кузнечиков и кобылок. Однако бояться не стоит — эти насекомые не представляют угрозы ни для посевов, ни для людей», — поясняют эксперты.

Так что если вы заметили похожих «гостей» на своем участке, скорее всего, это просто кузнечики, а не саранча.

На главной изображение от wirestock на Magnific