Жители МКД по улице Чехова в Таганроге обеспокоены состоянием двора из-за неисправной ливневки

Жители многоквартирного дома на улице Чехова, 155 в Таганроге в очередной раз столкнулись с затоплением двора после прошедшего ливня и бьют тревогу.

Таганрожцы сообщают, что грязная вода поднялась до уровня колен и угрожает попасть в подъезд и квартиры на первых этажах, что может привести к серьезным расходам на ремонт и замену бытовой техники. После дождей выйти со двора у них получается с большим трудом

Жительница дома Анастасия поделилась проблемой с местным интернет-изданием. По ее словам, дело не в обильных осадках, а в изношенной ливневой системе, которая не справляется с нагрузкой. И этой беде уже много лет.

«Жители обращались в различные инстанции со своей проблемой, но результата пока нет», — отмечает источник.

Запрос по разъяснению ситуации мы направили в администрацию Таганрога.

«По указанному адресному ориентиру ведется разработка проектно-сметной документации на ремонт ливневой канализации. Работы планируется выполнить в этом году при выделении финансирования», — прокомментировали городские власти.

Фото: «Блокнот Таганрог»