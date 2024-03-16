Жители Дона выбирают парки и скверы для благоустройства

Сегодня, 16 марта, в Ростовской области второй день продолжается Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

За четыре года реализации проекта в донском регионе уже преобразились 59 территорий-победителей народного голосования. В эти дни именно жители решают, что появится в их городе – парк, сквер, детская или спортивная площадки.

Напомним, что в голосовании, которое продлится еще 16 и 17 марта могут принять участие жители региона в возрасте от 14. Совместно с волонтерами они могут выбрать одну из понравившихся территорий. Адреса, где будут расположены стойки добровольцев, можно найти на сайте национальныепроекты.рф/благоустройство.

Волонтеры помогут узнать, какие общественные пространства есть в списке, пройти авторизацию и сделать выбор.

Фото donland.ru