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Жители Дона во второй половине декабря смогут увидеть метеорный поток Урсиды

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Пик последнего в 2024 году звездопада придется в ночь с 20 на 21 декабря.

Новости Ростовской области

Об этом сообщает ИА «ДОН 24» со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией ростовского парка им. М. Горького Николая Демина. Активность потока Урсиды будет наблюдаться до 26 декабря.

«Среднее зенитное часовое число этого потока оценивается в 10–15 метеоров. Другими словами, наблюдатель, находящийся вдали от городских огней, насчитает за час на небе чуть больше десятка «падающих звезд». Радиант потока расположен в незаходящем созвездии Малой Медведицы, поэтому активность Урсид продолжается в любое время с заката и до рассвета», — приводит источник слова Демина.

Отмечается, что лучше всего наблюдать за падающими звездами вечером — с момента захода Солнца и до 22 часов. В полночь и предутренние часы наблюдениям помешает Луна, которая будет находится в последней четверти.

Изображение от stockgiu на Freepik

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Таганрогская правда
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