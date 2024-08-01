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Жители Дона в августе могут увидеть звездопад Персеиды

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В августе жители Ростовской области и других регионов нашей страны смогут наблюдать звездопад Персеиды, сообщает телеграм-канал Московского планетария.

Новости Ростовской области

Максимум потока ожидается 12 августа, когда в час можно будет увидеть до 120 падающих звезд.

«Условия наблюдения Персеид в 2024 году – благоприятные! Луна в ночь максимума примет фазу первой четверти и не помешает наблюдению метеоров. 12 августа она скроется за горизонтом после 22 часов, когда уже стемнеет и можно приступать к наблюдению метеоров», — пишет источник.

Персеиды будут активны в течение трех-четырех дней около своего максимума. Кроме того, любителям звездного неба август подарит  наблюдение за дуэтом двух ярких планет — Марса и Юпитера.

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Таганрогская правда
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