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Жители Дона потратили более 1,6 млн Тбайт на «лотерейный» трафик

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На этой неделе в мире отмечается День рождения лотереи. Интерес к порталам по покупке «счастливого» билета среди россиян вырос на 66% относительно аналогичного периода прошлого года.

Новости Ростовской области

Такие данные получили аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам в сфере организации лотерей.

Наибольший трафик с мобильных устройств на сайты с розыгрышами фиксируется в преддверии праздников, максимальный спрос отмечается перед наступлением Нового года. Летом интерес россиян к порталу несколько ниже: в июне объем передачи данных уменьшается в 3,5 раза по сравнению со среднемесячными значениями.

В рейтинге регионов, которые активно пользуются сервисами — Московская, Самарская, Ленинградская области, Краснодарский край и Башкирия. Самыми популярными днями стали первое и второе января, что связано с подведением итогов розыгрыша. Трафик в эти дни превысил среднесуточные показатели в пять раз.

Жители Ростовской области не отстают от общероссийского тренда. Только в январе этого года они потратили свыше 1,6 миллионов Тбайт. Такого количества интернет-трафика хватит, чтобы более 155 тысяч раз посмотреть нашумевший фильм «Анора».

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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