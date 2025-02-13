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Жители Дона подали более 800 заявок на Премию «Служение»

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Более 800 заявок поступило от Ростовской области на II Муниципальную Премию «Служение». Итоги заявочной кампании подвели в Москве. По сравнению с прошлым годом число заявок со всей страны выросло более чем в 2 раза и составило 41 313.

#В стране

Среди нововведений Премии — возможность номинировать командные проекты и инициативы.  Также, по словам заместителя начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгения Грачева, изменилась и структура номинаций.

«Мы выработали 10 номинаций: часть из них уже были представлены в прошлом году, часть — введены впервые. Особенно хотел бы отметить две новые номинации. Первая — «Мужество и героизм — на благо служения Родине». Здесь мы отметим сотрудников муниципалитетов, которые находятся в зоне СВО, на передовой и в приграничных регионах. Вторая номинация — «Великое наследие — для будущих поколений». Здесь в центре нашего внимания будут проекты, которые помогают формировать у молодежи чувство сопричастности к великой истории и культуре нашей страны, укрепляют межнациональное и межконфессиональное единство», — отметил Евгений Грачев.

Самыми популярными номинациями, куда соискатели подавали свои заявки, стали: «Развитие территорий – благополучие жителей», «Великое наследие – для будущих поколений», «Инициатива каждого – общий успех», «Институт наставничества – для будущего страны», «Забота о семьях героев – вклад в общую победу».

В нынешнем году заявки пришли из 15 тысяч российских муниципалитетов, отметила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

«Подавали их не только главы муниципальных образований, председатели ТОСов и депутаты, но и работники муниципальных организаций — от них поступило больше всего анкет, более 12 тысяч. Это значит, что нам, действительно, удалось дойти до людей, сделать именно такую Премию, которую ждет муниципальное сообщество», — заявила Ирина Гусева.

В начале марта заявки участников оценит Экспертный Совет Премии. А уже с 31 марта выбрать лучшие проекты сможет каждый гражданин России. На сайте Госуслуги стартует народное голосование. Вручение Премии «Служение» состоится в апреле в Национальном центре «Россия».

Фото: ВАРМСУ

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новости премия Служение Ростовская область
Таганрогская правда
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