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Жители Дона отправили 1 500 бесплатных посылок в Курскую и Белгородскую области

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С 27 августа 2024 года Почта России бесплатно доставила более 60 000 посылок в Курскую и Белгородскую области. Жители этих регионов отправили в другие части страны свыше 75 000 посылок.

Новости Ростовской области

Так из донского региона в Курскую и Белгородскую области жители отправили более 1 500 бесплатных посылок, а в Ростовскую область поступило 1 700 таких отправлений.

Вес почтового отправления теперь может составлять до 20 кг, а количество посылок от одного отправителя не ограничено. Бесплатной отправкой могут воспользоваться жители Курской и Белгородской областей, которые вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше необходимых вещей, или родные тех, кто остался на приграничных территориях.

«Почта всегда помогала жителям страны в сложных и чрезвычайных ситуациях. С августа этого года для жителей Курской и Белгородской областей мы бесплатно доставляем и отправляем посылки. Для нас это способ исполнить свою почтовую миссию и проявить заботу и гражданскую позицию», — подчеркнул генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Напомним, что Почта отменила оплату стоимости доставки посылок для физических лиц в Курской и Белгородской области. Посылки, принятые у клиентов этих регионов для отправки по России, Почта тоже доставляет бесплатно.

По материалам пресс-службы УФПС Ростовской области АО «Почта России»

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Таганрогская правда
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