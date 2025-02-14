Жители Дона могут участвовать в онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы»

Стать участником может любой желающий. Для этого нужно опубликовать на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост с фото, видео или клипом, рассказывающим историю женщины-героини из вашей семьи, с хештегом #ПодвигЖенщинПобеды.

Как отметила статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, сегодня роль женщины сегодня возросла многократно.

«Женщины – та самая мягкая сила, которая способна благотворно влиять на общество. Особенно это характерно для России: женщины решают те задачи, которые стоят перед государством, создавая передовые инициативы в самых разных сферах», – заявила Анна Цивилева.

Проводит онлайн-марафон фонд «Защитники Отечества» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации и Национальным центром исторической памяти при Президенте России. Продлится он до 15 апреля. Лучшие материалы будут размещены на выставке в Москве, приуроченной ко Дню Победы.