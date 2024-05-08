Жители Дона могут стать участниками фестиваля «Таврида.АРТ»

Жители Ростовской области могу стать участниками фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», который в этом году пройдет с 26 по 28 июля в Крыму. Специальным гостем мероприятия станет Григорий Лепс.

Как сообщает официальный портал донского правительства, участники и зрители шестого фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» смогут погрузиться в захватывающий мир национального колорита, музыкальных композиций, сказок, театральных постановок и кино. На главной сцене прозвучат хиты молодых артистов и мэтров российской эстрады, а также резидентов арт-кластера «Таврида.АРТ».

Регистрация продлится до 20 июня включительно. Среди категорий, доступных для участия «Профи» (объединит молодых профессионалов творческих индустрий, для участников предусмотрено проживание), «Любитель» (участниками могут стать жители и гости Республики Крым, которые получают возможность размещения собственной палатки или совместного проживания в палатке с ее владельцем на территории арт-кластера), «Друг» (желающие получают возможность участия без проживания на территории арт-кластера).

Фестиваль объединит сразу несколько интерактивных форматов: выставку-ярмарку «Арт.Молодость», шоу-признание «Народный артист», посвященное творчеству Александры Пахмутовой. А также этно-музыкальную оперу-реконструкцию «Князь Владимир», мюзикл «Сказки Пушкина» и арт-шествие, «АРТ-ЭКСПО».

Подробности о фестивале доступны по ссылке .

Фото donland.ru