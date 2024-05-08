Главная » #В стране

Жители Дона могут стать участниками фестиваля «Таврида.АРТ»

На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Жители Ростовской области могу стать участниками фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», который в этом году пройдет с 26 по 28 июля в Крыму. Специальным гостем мероприятия станет Григорий Лепс.

#В стране

Как сообщает официальный портал донского правительства, участники и зрители шестого фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» смогут погрузиться в захватывающий мир национального колорита, музыкальных композиций, сказок, театральных постановок и кино. На главной сцене прозвучат хиты молодых артистов и мэтров российской эстрады, а также резидентов арт-кластера «Таврида.АРТ».

Регистрация продлится до 20 июня включительно. Среди категорий, доступных для участия «Профи»  (объединит молодых профессионалов творческих индустрий, для участников предусмотрено проживание), «Любитель»  (участниками могут стать жители и гости Республики Крым, которые получают возможность размещения собственной палатки или совместного проживания в палатке с ее владельцем на территории арт-кластера), «Друг» (желающие получают возможность участия без проживания на территории арт-кластера).

Фестиваль объединит сразу несколько интерактивных форматов: выставку-ярмарку «Арт.Молодость», шоу-признание «Народный артист», посвященное творчеству Александры Пахмутовой. А также этно-музыкальную оперу-реконструкцию «Князь Владимир», мюзикл «Сказки Пушкина» и арт-шествие, «АРТ-ЭКСПО».

Подробности о фестивале доступны по ссылке .

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
«Таврида.АРТ» новости Ростовская область фестиваль
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru