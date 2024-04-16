Жители Дона могут пройти обучение в «Мастерской новых медиа»

Пройти обучение у Фёдора Бондарчука, Константина Богомолова или у Юрия Бардаша могут жители Ростовской области. Образовательная программа «Мастерская новых медиа» открыла набор на направление «Стратегические коммуникации».

Участниками нового потока станут сценаристы, продюсеры, режиссёры, медиатехнологи, руководители проектов со всей страны. Всего 75 человек.

Подать заявку и пройти первые этапы отбора (анкетирование и творческое задание) необходимо до 3 мая включительно на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф. Лучшие кандидаты пройдут в финальный этап — онлайн-интервью.

Само обучение пройдёт летом. Участников потока ждут три шестидневных очных модуля в Москве.

Стоит отметить, что к «Мастерской новых медиа» проявляют интерес и представители зарубежных стран.

Мы слышим от них отзывы, что обучение у лучших российских мастеров, экспертов, практиков в новых медиа является бесценной возможностью развивать медиа в своей стране. Мы уверены, что поток «Стратегические коммуникации» точно так же привлечет внимание иностранных участников. И если представители дружеских стран присоединятся к нам на этом обучении, то вместе с российскими медийщиками они смогут развивать наше общее информационное поле, которое сегодня не знает географических границ. На потоке «Стратегические коммуникации» мы будем говорить о том, как с помощью медиаинструментов влиять на общественное мнение, определять поведение людей, основанное на традиционных ценностях, – отметила заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

Добавим, это второй поток направления «Стратегические коммуникации» за всё время работы Мастерской. Первый прошёл в прошлом году. Он показал наличие запроса на подготовку творческих и управленческих кадров для создания медиапродуктов, которые должны помочь людям разобраться в происходящем, задать ценностные и нравственные стандарты, сформировать героев нового времени.

Фото представлено образовательной программой МНВ